Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Mark Tucker, président du groupe HSBC. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 2 août à Hanoï Mark Tucker, président du groupe HSBC (Royaume-Uni), en visite de travail au Vietnam, souhaitant que la présence de banque s britanniques au Vietnam comme HSBC et Standard Chartered continue de contribuer activement à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni.Le dirigeant vietnamien a remercié le soutien et les contributions du Groupe HSBC ainsi que de la Banque HSBC au développement des secteurs bancaire et financier en particulier et de l'économie vietnamienne en général. Le Vietnam et HSBC entretiennent une relation spéciale alors que HSBC a été ici depuis plus de 150 ans et en 2009, HSBC a été la première banque étrangère à établir une entité juridique au Vietnam.Le Premier ministre s'est félicité que HSBC Vietnam ait élargi et élargisse ses activités d'investissement, noué des partenariats stratégiques et coopéré avec de nombreux groupes, sociétés, entreprises publiques comme privées du Vietnam.En particulier, HSBC a pris des mesures concrètes pour concrétiser son engagement en faveur de la croissance verte et durable du Vietnam ; joué un rôle important au sein du Groupe de travail d’assistance à la mobilisation des capitaux pour le Partenariat de transition énergétique juste au Vietnam.Pham Minh Chinh a apprécié l'engagement de HSBC à mettre en place une somme de 12 milliards de dollars de financement pour le développement durable au Vietnam d'ici 2030.Le gouvernement vietnamien souhaite que HSBC continue de soutenir activement la connexion de sources de crédit internationales pour la transformation énergétique et le développement économique à faible émission de carbone au Vietnam; d’accompagner le pays dans la transformation numérique, notamment dans le secteur bancaire ; de développer l'économie circulaire, l'économie collaborative ; de compléter le capital nécessaire pour les domaines majeurs de la croissance verte du Vietnam dans les temps à venir.Le président du Groupe HSBC a félicité les réalisations obtenues par le Vietnam en matière de développement socio-économique. Il a estimé que le Vietnam avait choisi la bonne voie du développement vert, avec l'engagement à réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050.Mark Tucker a informé le Premier ministre Pham Minh Chinh de l’engagement à investir pour soutenir les stratégies clés du gouvernement, des entreprises et des consommateurs vietnamiens et des résultats de la mise en œuvre du programme de crédit durable et de crédit vert de HSBC au Vietnam.Il a déclaré que HSBC continuerait à faire des affaires à long terme, à rester fidèle et à apporter des contributions positives au marché vietnamien, tout en demandant au Premier ministre d'ordonner aux ministères, aux agences et aux localités de créer des conditions favorables et de coopérer étroitement avec HSBC pour promouvoir le développement. - VNA