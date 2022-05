Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'aéroport international de Noi Bai, Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 10 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour le Sommet spécial ASEAN-États-Unis prévu les 12 et 13 mai à Washington D.C., aux États-Unis, sur invitation du président américain, Joseph Robinette Biden Jr.



Il effectuera également une visite de travail aux États-Unis et aux Nations Unies du 11 au 17 mai.



La délégation l’accompagnant comprend le ministre de la Sécurité publique, To Lam; le ministre Tran Van Son, responsable du bureau du gouvernement; le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son; le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung; le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien; le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung; le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Tran Hong Ha; le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung; le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan; le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat; la gouverneure de la Banque d’Etat, Nguyen Thi Hong...



Il s'agit de la première visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis depuis le 13e Congrès national du Parti. Elle contribue à mettre en œuvre la ligne diplomatique conformément à la Résolution du 13e Congrès national du Parti sur la poursuite de la promotion et de l'amélioration de l'efficacité des relations extérieures et de l'intégration internationale. -VNA