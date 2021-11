Édimbourg (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mercredi 3 novembre à Édimbourg, Écosse, la communauté d’affaires britannique dans le cadre de sa partipation à la COP26 et de sa visite de travail au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) lors de la rencontre avec plus de 40 entreprises britanniques, le 3 novembre à Édimbourg. Photo : VNA



Devant un parterre de plus de 40 entreprises britanniques opérant dans la finance, la banque, la gestion des investissements et du patrimoine, l’audit et l’assurance, il a souligné la position du Vietnam sur la coopération en matière d’investissement basée sur l’esprit d’harmonisation des avantages et de partage des risques.Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam a un environnement politique stable, avec une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation de ses relations internationales, les amis internationaux trouvant en lui un non ami et un partenaire fiable de la communauté internationale.Le Vietnam est l’une des économies les plus ouvertes et les plus intégrées internationalement au monde avec 17 accords de libre-échange signés donnant accès à de nombreux grands marchés, ce qui constitue une bonne opportunité pour les investisseurs, a-t-il indiqué.Le Vietnam a une politique constante à l’égard des investisseurs, leur assurant une stabilité à long terme. Le pays dispose également des atouts en termes de marché de travail, de conditions naturelles et sociales et de politique de développement durable, sans sacrifier la sécurité sociale sur l’autel du développement usuel, a-t-il faire valoir.