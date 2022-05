Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive aux États-Unis. Photo: VNA

Washington D.C (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé mercredi matin 11 mai (heure locale) à l’aéroport militaire Joint Base Andrews, entamant son séjour aux États-Unis pour participer au Sommet spécial ASEAN-États-Unis prévu les 12 et 13 mai à Washington D.C., et effectuer une visite de travail aux États-Unis et aux Nations Unies du 11 au 17 mai.

Le chef du gouvernement a été accueilli à l’aéroport par l’ambassadeur américain au Vietnam Marc Knapper, l’ambassadeur vietnamien aux États-Unis Nguyen Quoc Dung et du personnel de l’ambassade du Vietnam dans ce pays.

Le PM Pham Minh Chinh est accueilli par des cadres de l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis. Photo: VNA

Durant son séjour aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à des activités dans le cadre du Sommet spécial ASEAN-États-Unis, aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants américains et de certains pays membres de l'ASEAN, et travaillera avec des dirigeants de l'ONU.

Il rencontrera également des dirigeants de plusieurs départements, agences, organisations internationales, entreprises, ainsi que des experts aux États-Unis, et visitera certains établissements économiques, culturels et éducatifs de ce pays.

Le dirigeant vietnamien prononcera des discours au Centre américain pour les études stratégiques et internationales (CSIS) et à l'université Harvard, et visitera plusieurs grands groupes économiques comme Intel, Apple et Google.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera en outre à des activités de promotion du commerce, du tourisme et de l'investissement et rencontrera des Vietnamiens vivant, travaillant ou faisant des études aux États-Unis.

La visite de travail du Premier ministre confirme la politique extérieure d'indépendance et d'autonomie, pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam, qui souhaite être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable au sein de la communauté internationale, garantir au mieux les intérêts nationaux sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, de l'égalité, de la coopération et des avantages mutuels.-VNA