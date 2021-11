Tokyo (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé à 20h00 heure locale lundi 22 novembre à l’aéroport international de Haneda dans la capitale japonaise Tokyo, entamant une visite officielle au Japon sur l’invitation de homologue japonais Kishida Fumio.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à sa descente d’avion à l’aéroport international de Haneda dans la capitale japonaise Tokyo, le 22 novembre. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien et la délégation de haut rang l’accompagnant ont été accueillis à l’aéroport par le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Miyake Shingo, la directrice du Département du protocole du ministère japonais des Affaires étrangères Shino Mitsuko, l’ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio, l’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hông Nam et des ressortissants vietnamiens.

Durant sa visite du 22 au 25 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait s’entretenir avec son homologue Kishida Fumio, avoir des rencontres avec le président de la Chambre des conseillers, le président de la Chambre des représentants ; le président du Parti communiste japonais, l’Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam et d’anciens dirigeants du Japon et des responsables locaux.

Le dirigeant vietnamien devrait également prononcer un discours à la Conférence de promotion des investissements au Japon, assister à la signature des documents de coopération entre des entreprises des deux pays, dialoguer avec la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren), recevoir des dirigeants de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et des entreprises de premier rang du Japon.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rendra dans la préfecture de Tochigi et recevra son gouverneur Fukuda Tomikazu et le milieu des affaires local et l’organisation d’amitié de Tochigi, visitera des établissements économiques et culturels locaux et participera au Forum économique Vietnam-Tochigi.

En particulier, dans le cadre de sa visite, il rencontrera la communauté vietnamienne au Japon, informera de la mise en œuvre de la conclusion n°12-KL/TW du 12 août 2021 du Bureau politique sur le travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger dans la nouvelle conjoncture.

Lors de la recontre, il partagera avec les ressortissants vietnamiens résidant au Japon la situation au Vietnam, exprimera sa reconnaissance envers leur soutien aux efforts de prévention et de lutte contre le Covid-19 dans le pays, contribuant à promouvoir le bloc de grande union nationale et la force de toute la nation. – VNA