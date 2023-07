Bac Ninh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 30 juillet à la cérémonie d’inauguration de plusieurs projets d’infrastructures de transport dans la province de Bac Ninh (Nord).

Les routes reliant Bac Ninh à la nouvelle route nationale 3, au pont Ha Bac 2, à la rocade 4 et à la région de la capitale de Hanoi devraient être achevées et mises en service d’ici 2025. Elles ont une longueur totale d’environ 20,2 km et un coût combiné de plus de 1,49 billion dôngs (64,78 millions de dollars).

S’exprimant lors de l’événement, le chef du gouvernement a souligné que le développement des infrastructures, y compris celles des transports, est l’une des trois percées stratégiques définies par le Parti. Ceci est particulièrement important pour des localités comme Bac Ninh qui s’efforce de devenir une ville sous l’autorité centrale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec la direction de la SARL Samsung Electronics Vietnam. Photo: VNA

Il a demandé aux autorités provinciales de continuer à achever le déminage du site tout en renforçant l’inspection et la supervision pendant la mise en œuvre du projet pour assurer la sécurité, la qualité et la protection de l’environnement.

En visite dans l’usine Samsung, dans le parc industriel de Yen Phong (IP), dans le district de Yên Phong, dans la matinée du même jour, il a déclaré que le Vietnam a élaboré des politiques pour attirer des projets à grande échelle, en particulier ceux de haute technologie, la technologie numérique et la croissance verte.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite une chaîne de production de la SARL Samsung Electronics Vietnam. Photo: VNA

Samsung a rempli les conditions nécessaires dans le cadre de ces politiques et est actuellement le plus grand investisseur sud-coréen et également le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un capital social total de près de 20 milliards de dollars, créant des emplois pour plus de 100.000 travailleurs.

Le dirigeant vietnamien a remercié Samsung d’avoir choisi le Vietnam comme sa base de production stratégique et son centre de recherche et développement, contribuant ainsi aux revenus d’exportation du pays, à la création d’emplois et au paiement des impôts au budget de l’État. Samsung s’est également activement engagé dans des activités de protection sociale au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh chez Samsung Electronics Vietnam. Photo: VNA

Il a souhaité que Samsung continue à faire des affaires de manière stable et efficace au Vietnam, investisse davantage dans la transformation numérique et l’économie circulaire dans le pays, et forme et nomme davantage de Vietnamiens à des postes de direction dans l’entreprise.

Prenant note des propositions de Samsung concernant la taxation et l’approvisionnement en électricité pour la production, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il a demandé aux ministères et agences concernés de les examiner, en tenant compte des conditions et des engagements internationaux du Vietnam dans un esprit d’harmonisation des intérêts de toutes les parties concernées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec des ouvriers sur le chantier d'un projet de logements sociaux. Photo: VNA

Pendant son séjour à Bac Ninh, le chef du gouvernement a également visité les projets de logements sociaux Cat Tuong Smart City et Thong Nhat Smart City dans le district de Yên Phong, et y a offert des cadeaux aux travailleurs.

Il a exhorté à cette occasion les ministères, les agences et les localités à continuer d’affiner les politiques et les mécanismes de logement social, en vue de construire 1 million de logements pour les personnes à faible revenu et les travailleurs des parcs industriels pour la période 2021-2030. – VNA