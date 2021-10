Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 24e Sommet de l’ASEAN+3. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 27 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au 24e Sommet de l’ASEAN 3 qui s’est tenu en ligne.



Lors du Sommet, la Chine, le Japon et la République de Corée ont affirmé leur soutien continu aux initiatives de l'ASEAN sur la prévention et le contrôle du COVID-19. Ils ont également promis de continuer à fournir des vaccins et du matériel médical aux pays de l'ASEAN, de renforcer le soutien et la coopération avec l'ASEAN dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l'économie numérique, le commerce électronique, et de soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement vert et durable.



Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les pays de l'ASEAN 3 encouragent la coopération multilatérale internationale pour contrôler efficacement l'épidémie, maintenir la stabilité et rétablir un développement socio-économique durable dans la région.



Le dirigeant vietnamien a également appelé à promouvoir une nouvelle approche flexible et sûre, s'adaptant à la nouvelle normalité. En conséquence, il est nécessaire de se concentrer sur la coopération pour améliorer les capacités, notamment la capacité d’être autonome en termes de vaccins et médicaments de traitement.



Pham Minh Chinh a proposé que les pays étudient la possibilité d’établir un réseau de sécurité sociale dans la région, améliorant le bien-être et la sécurité sociaux des populations de l'ASEAN 3.



Le Premier ministre a souligné que la coopération de l’ASEAN 3 devrait continuer à apporter des contributions positives au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Il a demandé à la Chine, au Japon et à la République de Corée de soutenir les efforts de l'ASEAN pour faire de la Mer Orientale une zone de paix, d'amitié et de coopération, affirmant que l'ASEAN était disposée à soutenir le processus de dialogue et de coopération pour une paix durable, les questions humanitaires et la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Lors du Sommet, les dirigeants de l’ASEAN 3 ont adopté une déclaration sur la coopération en santé mentale chez les adolescents et les enfants. -VNA