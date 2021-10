Le 18e Sommet entre l’ASEAN et l’Inde. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 28 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au 18e Sommet entre l’ASEAN et l’Inde qui s’est tenu par visioconférence.

Lors de ce sommet, les deux parties ont convenu de continuer à se soutenir pour répondre à la pandémie et promouvoir une reprise intégrale.

Les dirigeants des pays de l'ASEAN et de l'Inde ont convenu d'identifier 2022 comme l'Année de l'amitié ASEAN-Inde, saluant le 30e anniversaire de l'établissement des relations et le 10e du partenariat stratégique ASEAN-Inde l’année prochaine.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé l’ASEAN et l’Inde à se soutenir mutuellement dans la réponse à l'épidémie de COVID-19 et la promotion d’une reprise durable, tout en proposant à l’Inde de soutenir activement les pays de l'ASEAN dans le développement de l'industrie pharmaceutique, l'accès complet et en temps opportun aux vaccins et aux médicaments contre le COVID-19, le transfert de technologies pour produire des vaccins et des médicaments…

Le chef du gouvernement vietnamien a également proposé de promouvoir la coopération dans des domaines essentiels à la reprise, tels que la transformation numérique, en profitant efficacement des opportunités et du grand potentiel des entreprises technologiques de l'ASEAN et indiennes. Il a en outre appelé à continuer à soutenir les efforts de l'ASEAN pour réduire les écarts de développement.

Pham Minh Chinh a aussi proposé à l'Inde de continuer de soutenir et de contribuer activement aux efforts de l'ASEAN pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité en Mer Orientale, promouvoir le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, régler les différends par les moyens pacifiques afin d'assurer que la Mer Orientale est une zone maritime de paix, de coopération et de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



De son côté, le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné que son pays accorde de l’importance à son partenariat stratégique avec l'ASEAN. Il a affirmé que l’Inde accompagnerait et soutiendrait l'ASEAN pour traverser l'épidémie, et coopérerait pour améliorer les capacités de médecine préventive et promouvoir une reprise durable.

Lors du Sommet, les dirigeants de l'ASEAN et de l’Inde ont adopté une déclaration commune sur la coopération dans la mise en œuvre des perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région. -VNA