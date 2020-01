Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion du Têt traditionnel du Rat 2020, selon la tradition, des dirigeants du gouvernement sont allés offrir des baguettes d’encens en mémoire de feux dirigeants.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le vice-Premier ministre Vu Duc Dam sont allés présenter mardi 21 janvier des offrandes aux anciens dirigeants du Parti et du gouvernement. Ils ont rendu hommage aux secrétaires généraux Le Duan, Truong Chinh et Do Muoi, au Premier ministre Pham Van Dong.

Le chef du gouvernement a souligné les contributions du feu secrétaire général du Parti Le Duan à la libération nationale. Il a honoré la position du Renouveau lancée par le feu secrétaire général Truong Chinh, qui a apporté les réalisations impressionnantes pour le développement du pays.

Il a aussi tenu en haute estime les politiques décisives sur la lutte contre l’inflation et la suppression de la subvention lancées par le feu secrétaire général du Parti Do Muoi.

Nguyen Xuan Phuc a insisté sur les activités positives du feu Premier ministre Pham Van Dong en tant que diplomate talentueux et prestigieux du pays et du monde.

Enfin, ils ont rendu hommage au général Vo Nguyen Giap, premier général de l’Armée populaire du Vietnam, dont le nom est étroitement lié aux deux résistances contre les agresseurs pour la liberté nationale. -VNA