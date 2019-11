Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (Photo: VNA)

Hanoi, 24 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam ont quitté Hanoi dimanche matin 24 novembre pour se rendre en République de Corée afin de participer au Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée et au premier Sommet Mékong-République de Corée, et effectuer une visite officielle dans ce pays.



Le voyage du 24 au 28 novembre est fait sur invitation du président sud-coréen Moon Jae-in.



La visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en République de Corée a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux pays dans la nouvelle situation.



Le Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée a été proposé par la République de Corée au 20ème Sommet ASEAN-République de Corée en novembre 2018 à Singapour, dans le but de célébrer le 30e anniversaire de la fondation des relations bilatérales (1989-2019). Il aura lieu les 25 et 26 novembre.



Le sommet offre aux dirigeants des pays membres de l'ASEAN et de la République de Corée une occasion de passer en revue les 30 années de collaboration et de promouvoir les orientations du partenariat stratégique ASEAN- République de Corée au cours des trois prochaines décennies sur la base des liens actuels fructueux et complets.



L’ASEAN et la République de Corée ont noué des liens en 1989 et ont renforcé leurs relations jusqu'au niveau de partenariat de coopération intégral en 2004, qui est devenu un partenariat stratégique en 2010. Deux ans plus tard, la République de Corée a dépêché son ambassadeur et a établi une mission à l'ASEAN.



La coopération Mékong-République de Corée a été lancée lors du 13e Sommet ASEAN-République de Corée au 29 octobre 2010, lorsque le président sud-coréen Lee Myung-bak a proposé d'organiser la réunion des ministres des Affaires étrangères du Mékong-République de Corée afin de renforcer les liens politiques et économiques entre les pays du bassin du Mékong et les pays en développement, réduire les écarts de développement et poursuivre la construction de la communauté de l’ASEAN.



Le premier sommet Mekong-République de Corée aura lieu à Busan le 27 novembre sous la coprésidence du président sud-coréen et du Premier ministre thaïlandais.



Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec la République de Corée le 22 décembre 1992. Au cours des 27 dernières années, les relations bilatérales ont progressé de manière considérable et se sont maintenues à différents niveaux.



Le Vietnam a ouvert son ambassade à Séoul en mars 1993. En novembre de la même année, la République de Corée a également ouvert son consulat général à Ho Chi Minh-Ville. En août 2011, les deux parties ont publié une déclaration commune sur le partenariat intégral du XXIe siècle à l'occasion de la visite du président vietnamien Tran Duc Luong en République de Corée. En octobre 2009, les deux pays ont renforcé leurs relations avec un partenariat de coopération stratégique lors de la visite au Vietnam du président Lee Myung-bak.



La République de Corée est l’un des principaux partenaires du Vietnam, se classant au premier rang pour les investissements, au deuxième rang pour la fourniture de l’aide publique au développement (APD) après le Japon et au troisième rang pour les échanges commerciaux après la Chine et l’Union européenne.



En outre, la République de Corée est le deuxième importateur de main-d’œuvre du Vietnam. Actuellement, plus de 48 000 Vietnamiens travaillent en République de Corée.



Au cours des dernières années, la République de Corée est devenue une source majeure de touristes au Vietnam. Au cours des neuf premiers mois de 2019, le nombre de visiteurs sud-coréens dans ce pays d'Asie du Sud-Est a dépassé 3,14 millions, en hausse de 22,5% sur un an. Actuellement, il y a plus de 1 000 vols directs entre les deux pays chaque mois.



Les statistiques sud-coréennes montrent qu'en juin 2019, il y avait plus de 216 000 Vietnamiens dans ce pays. Le nombre de Coréens au Vietnam dépassait les 150 000. -VNA