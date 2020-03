Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc travaille avec les les dirigeants de la province de Ha Tinh . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a travaillé mercredi à Hanoï avec les dirigeants de la province de Ha Tinh sur la mise en œuvre des tâches de développement socio-économiques.

Le chef du gouvernement a salué les efforts de l'organisation du Parti, des autorités et de la population de Ha Tinh pour surmonter les défis et contribuer au développement de la localité.

Nguyen Xuan Phuc a cité certains problèmes existants, dont le développement inégal des divers domaines. La croissance économique de la province reste élevée mais inférieure à l'objectif fixé dans la Résolution du Congrès provincial du Parti. Ha Tinh ne valorise pas encore les atouts de la zone économique de Vung Ang et des sites touristiques, etc.

Il a demandé à cette province de définir ses orientations dans le contexte de la 4e révolution industrielle et de l'économie numérique, et de profiter des avantages des accords de libre-échange que le Vietnam a signés.

Nguyen Xuan Phuc a souhaité que Ha Tinh figure dans le top des 20 villes et provinces ayant une croissance économique la plus élevée.

En outre, elle doit se concentrer sur le développement de l'e-gouvernement, la réforme administrative, l'amélioration du climat d'affaires et de la qualité de l'éducation et de la formation, la garantie de la sécurité et de la défense, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, et le développement des types touristiques tels que l'écotourisme, le tourisme maritime, historique et spirituel.

Nguyen Xuan Phuc a également appelé la province à participer à la lutte contre l'épidémie de COVID-19. -VNA