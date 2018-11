Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ancien vice-chancelier allemand Philipp Rösler. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu jeudi à Da Nang (Centre) l’ancien vice-chancelier allemand Philipp Rösler, à l’occasion de son voyage au Vietnam pour participer au Forum sur l’entrepreneuriat chez les jeunes de 2018.

Il a salué la présence de Philipp Rösler, personne ayant de nombreuses expériences dans le secteur économique, à ce forum ainsi que son partage d’expériences à cet événement, ce contribuant à promouvoir le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes au Vietnam. Il a souhaité continuer à recevoir des conseils de l’ancien responsable allemand afin de développer la communauté des entreprises vietnamiennes.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement vietnamien saluait et écoutait toujours les suggestions des intellectuels, des investisseurs et des entrepreneurs.

Philipp Rösler s’est engagé à participer et à contribuer davantage au développement du Vietnam. Partageant des initiatives et propositions précises concernant le développement des entreprises, il a affirmé aider les entreprises vietnamiennes à accéder à des marchés exigeants tels que l’Union européenne, dont fait partie l’Allemagne, et les États-Unis. -VNA