Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le gouverneur de la préfecture de Chiba, Morita Kensaku. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Durant sa visite au Japon, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu lundi à Tokyo Morita Kensaku, gouverneur de la préfecture de Chiba et Watanabe Michitaro, maire de la ville de Nasushiobara, de la préfecture de Tochigi.

Le gouverneur de la préfecture de Chiba a présenté au chef du gouvernement vietnamien le centre de soins psychologiques pour les Vietnamiens travaillant et étudiant à Chiba, qui vient d'être inauguré. En outre, la préfecture japonaise de Chiba a envoyé une délégation d'entreprises au Vietnam pour étudier les opportunités d'investissement dans ce pays, notamment dans le secteur de la villégiature à Da Nang (Centre).

Nguyen Xuan Phuc a proposé aux autorités de la préfecture de Chiba de promouvoir la coopération économique, commerciale, touristique et d'investissement avec le Vietnam, et de collaborer activement dans la mise en œuvre efficace du document de coopération dans le secteur de l'emploi signé en mars 2019, d'accélérer les échanges entre Chiba et les localités vietnamiennes afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

En recevant Watanabe Michitaro, maire de la ville de Nasushiobara, Nguyen Xuan Phuc a déclaré que les relations entre les localités des deux pays constituaient une chaîne pour approfondir leurs relations de manière concrète et efficace.

Selon Watanabe Michitaro, la ville de Nasushiobara dispose d'atouts en matière d'aliments, de produits agricoles, de production agricole et souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam.

Nguyen Xuan Phuc a proposé aux autorités de Nasushiobara d'accélérer les activités de coopération économique et commerciale avec des localités vietnamiennes, notamment dans l'agriculture de haute technologie, le tourisme, etc.

Le même jour, le Premier ministre vietnamien a reçu M. Hattori, ancien ambassadeur du Japon au Vietnam. -VNA