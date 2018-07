Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Hiroyuki Ishige, président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO). Photo: VNA





Hanoi (VNA) - Les entreprises japonaises au Vietnam cherchent à employer un grand nombre d'employés de haute qualité, a révélé Hiroyuki Ishige, président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).



Lors d'une rencontre, à Hanoi le 19 juillet, avec Hiroyuki Ishige, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les activités de la JETRO au Vietnam et a déclaré que la visite de son président au Vietnam allait ouvrir un nouveau chapitre pour la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays.



Le Premier ministre a remercié la JETRO d'avoir organisé une conférence de promotion commerciale au Vietnam lors de sa visite officielle au Japon en juin 2017. Ce fut le plus grand événement du genre à ce jour, attirant la participation de plus de 1.600 délégués dont les chefs de gouvernement des deux pays.



Il a affirmé que l'amélioration du climat des affaires est une priorité du gouvernement vietnamien. Le pays se concentre sur la stabilisation de la macroéconomie, l'amélioration des institutions juridiques, le développement des infrastructures et des ressources humaines, et la simplification des procédures administratives.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a indiqué que de récents sondages ont montré qu'un nombre important d'entreprises japonaises se félicitaient du climat des affaires au Vietnam et souhaitaient étendre leurs opérations dans le pays.



Le dirigeant vietnamien s'attendait à ce que le Japon obtienne la première place des IDE au Vietnam, notamment en matière de développement des infrastructures, d'énergie propre, de transformation et d'industrie, d'électronique, d'agriculture de haute technologie, de logistique et d'aviation.



Il a déclaré que le Vietnam fera de son mieux pour faciliter les investisseurs japonais.



Le Premier ministre a profité de l'occasion pour exprimer sa sympathie aux Japonais touchés par les récentes inondations.



Pour sa part, le président de la JETRO, Hiroyuki Ishige, a déclaré que le Premier ministre japonais Shinzo Abe s’intéressait bien au renforcement de la coopération avec le Vietnam.



M. Ishige a souligné que de nombreux accords conclus lors de la conférence de juin - y compris des projets clés dans les domaines de l'énergie, du commerce et de la production industrielle - sont effectivement mis en œuvre au Vietnam.



Soulignant le fort flux de capitaux japonais au Vietnam, il a déclaré que la JETRO faisait des efforts pour soutenir les investissements.



Il a déclaré que les entreprises japonaises souhaitent recruter des travailleurs vietnamiens hautement qualifiés. Afin d'attirer des ressources humaines de haute qualité du Vietnam, la JETRO coopère avec des universités vietnamiennes pour présenter des entreprises japonaises.



Il a souligné que l’amélioration du climat des affaires est la clé pour attirer plus d'investisseurs japonais au Vietnam.



M. Ishige a déclaré qu'il s'attendait à ce que les deux pays prennent la tête de la mise en œuvre de l'Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP). Il espérait que le CPTPP entrerait en vigueur rapidement, afin d'obtenir des avantages mutuels pour toutes les parties concernées. -VNA