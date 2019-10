Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (au milieu) et les investisseurs partenaires du groupe VinaCapital (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu à Hanoï, le matin du 11 octobre, une délégation d'investisseurs étrangers en activité au Vietnam.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a hautement apprécié les résultats obtenus au Vietnam par les investisseurs partenaires du groupe VinaCapital qui gère actuellement un actif total de plus de 3,3 milliards d’USD.

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam avait un taux de croissance élevé. Le Vietnam continue de créer un environnement d’affaires favorable pour les investisseurs, s’efforcer de dégager toutes les difficultés et obstacles afin de faciliter les affaires. Selon la dernière évaluation du Forum économique mondial (FEM), le Vietnam a progressé de 10 places dans l'indice mondial de la compétitivité, la plus forte augmentation dans le monde.

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam attirait activement des investissements de grande qualité, des investissements dans le domaine du développement énergétique... Actuellement, le développement économique du Vietnam est de plus en plus rapide et la demande de capitaux d'investissement est donc très grande. Le Premier ministre souhaite que les investisseurs continuent de prêter attention au marché vietnamien, investir activement dans les domaines et projets où le Vietnam a besoin, tels que les infrastructures, l'énergie...

Lors de la rencontre, les investisseurs ont également présenté au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc sur le potentiel des domaines importants dont le gaz liquéfié (GNL), souhaitant ainsi coopérer avec le Vietnam dans ce domaine, afin de contribuer activement au développement économique du Vietnam. Les investisseurs sont convaincus que cette coopération sera couronnée de succès avec le soutien enthousiaste du gouvernement vietnamien avant d’exprimer leur volonté d’investir au Vietnam par le biais du marché boursier, notamment l’achat des actions d’entreprises.

Notant l'opinion des investisseurs, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam continuait d'assurer la stabilité macroéconomique et un développement économique rapide. Le gouvernement s'est engagé à créer des conditions favorables permettant aux investisseurs de faire des affaires avec succès au Vietnam, a-t-il conclu. -VNA