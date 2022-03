Vietjet Air, du groupe Sovico, a ouvert sa première ligne aérienne vers la Malaisie il y a six ans. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob a eu le 20 mars à Hanoï une rencontre avec des représentants de trois groupes vietnamiens : Sovico, Hoa Binh et Gami.



Des entrepreneurs vietnamiens ont informé le Premier ministre et de hauts fonctionnaires malaisiens de leurs opérations et de leur coopération avec des partenaires malaisiens.



Le Premier ministre malaisien leur a suggéré de poursuivre la coopération dans de nombreux domaines, notamment les transports, le tourisme, le travail, qui sont gravement touchés par le COVID-19 et devraient connaître un nouvel essor dans les temps à venir.

De hauts responsables malaisiens ont déclaré que l'économie, le commerce et l'investissement étaient le pilier du partenariat stratégique Vietnam-Malaisie. Ces domaines seront plus importants dans la coopération post-pandémique afin que le processus de rétablissement dans les deux pays soit encore accéléré.

Le Premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob et une délégation du gouvernement fédéral malaisien sont arrivés dimanche après-midi à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, entame une visite officielle au Vietnam les 20 et 21 mars, sur invitation de Premier ministre Pham Minh Chinh.



Il s'agit de la première visite de Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob au Vietnam en tant que Premier ministre de la Malaisie, depuis son entrée en fonction en août 2021.

La cérémonie d'accueil officielle du dirigeant malaisien aura lieu le 21 mars au Palais présidentiel. Selon le programme prévu, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob tiendront un entretien et assisteront à la signature de documents entre les deux pays.

Le Premier ministre malaisien rencontrera le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le président Nguyen Xuan Phuc et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. - VNA