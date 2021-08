Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités locales de ne pas laisser les gens quitter leur lieu de résidence pour une autre localité après le 31 juillet jusqu'à la fin de la distanciation sociale.

Photo : VNA

Dans la dépêche 1063/CD-TTg récemment publiée le 31 août sur la prévention et le contrôle du COVID-19 aux autorités des villes et provinces et des ministres, le Premier ministre ordonne de mettre strictement en œuvre la prévention et le contrôle de l'épidémie, en particulier dans les localités où l'épidémie est contrôlée. selon la directive N° 16/CT-TT.

Le dépêche indique clairement que selon la situation réelle, les autorités locales prennent immédiatement les mesures nécessaires pour assurer les moyens de subsistance et les soins de santé pour les habitants pour qu'ils puissent rester là où ils sont.

Pour les personnes qui souhaitent quitter une province pour une autre, les autorités de toutes les localités concernées doivent organiser la prise en charge et le retour à destination pour assurer la sécurité, organiser les tests, le transport, l'isolement, la surveillance médicale conformément à la réglementation, ne pas laisser les propagation de la maladie, selon la dépêche.

Le Premier ministre a également exhorté à se concentrer sur l'amélioration de la qualité des traitements, en particulier pour les patients dans un état critique, afin de minimiser le nombre de morts, de donner la priorité à l'approvisionnement immédiat en nourriture pour les travailleurs défavorisés qui ont perdu leurs revenus et n'ont plus de réserves, et d'offrir l'assistance médicale nécessaire. pour tous les résidents.

Il a appelé les villes et provinces relevant directement du gouvernement à accélérer l'injection de vaccins de manière sûre et efficace, et à augmenter la production et la fourniture de vaccins et de médicaments pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

En outre, il a suggéré de compléter les régimes et politiques appropriés pour le personnel médical et les forces de première ligne dans la lutte contre la pandémie.- VNA