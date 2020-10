Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors de la séance de travail avec le Commandement de la 4e Zone militaire implanté à Vinh, province de Nghê An. Photo: VNA



Nghê An (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a effectué vendredi 16 octobre une visite de travail extraordinaire au Commandement de la 4e Zone militaire implanté dans la ville de Vinh, province de Nghê An (Centre).

Cette visite de travail a eu lieu dans le contexte où les forces armées de la 4e Zone militaire s'efforcent d’aider la population du Centre à surmonter les conséquences des graves inondations survenues ces derniers jours, et après la mort de plusieurs militaires à cause d’un glissement de terrain lors d’une campagne de recherche des travailleurs portés disparus dans la zone de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3.

Nguyên Xuân Phuc a exhorté les officiers et soldats de la 4e Zone militaire à surmonter la douleur et à continuer d’aider les sinistrés. Il s’est déclaré touché du sens de responsabilité, de la volonté ferme et du sacrifice des personnes tombées lors du processus de recherche de travailleurs de Rao Trang 3.

Il a demandé au ministère de la Défense et à la 4e Zone militaire d'organiser des funérailles solennelles pour rendre hommage aux militaires tombés et de partager la douleur de leurs proches.

Dans le contexte où de nouvelles tempêtes menacent le Centre, il a demandé à la 4e Zone militaire de bien poursuivre sa tâche d'assurer la sécurité à la population, de continuer à collaborer avec la province de Thua Thiên-Huê pour rechercher les travailleurs toujours portés disparus à la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3.

A cette occasion, le Premier ministre a remis 10 millions de dôngs (plus de 400 dollars) à chaque famille des 13 personnes tombées lors de la campagne de recherche des travailleurs portés disparus dans la zone de la centrale de Rao Trang 3.

Ces personnes faisaient partie d'une équipe de sauvetage de 21 membres mise en place le 12 octobre pour secourir les travailleurs enterrés par un glissement de terrain sur un chantier de construction près de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3. L'équipe de sauvetage comprenait le général de brigade Nguyên Van Man, commandant adjoint de la 4e Zone militaire, et le président du Comité populaire du district de Phong Diên Nguyên Van Binh.

L’équipe s’est arrêtée au poste de garde forestier 67 pour se reposer toute la nuit. Soudainement, un glissement de terrain rocheux a frappé la station à minuit et seuls huit d'entre eux ont réussi à s'enfuir du site.

Le 15 octobre à 19h30, les corps ont été retrouvés.

Dans l’après-midi du 16 octobre, le corps d’un trvailleur à la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 a été retrouvé.

Le glissement de terrain sur un chantier de construction près de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 survenu le 12 octobre a fait 17 disparus. Jusqu’à maintenant, deux corps ont été retrouvés. -VNA