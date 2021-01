Hanoï, 14 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exhorté la province de Binh Phuoc (Sud) de travailler plus dur pour faire face aux problèmes existants et optimiser ses avantages et son potentiel, en particulier dans l'agriculture.

Le chef du gouvernement a eu jeudi, 14 janvier, à Hanoï une réunion avec les autorités de Binh Phuoc. Les discussions ont porté sur le bilan de l’année 2020 et les priorités pour 2021.

Le chef du gouvernement a salué les acquis socioéconomiques obtenus par Binh Phuoc en 2020 malgré la crise sanitaire.

Pour 2021, il a demandé aux autorités provinciales de se concentrer sur le développement de l’agriculture organique et de l’énergie. « Binh Phuoc doit rester un grand centre énergétique du pays », a-t-il martelé, invitant la province à renforcer sa coopération avec les villes et provinces voisines et à jouer un rôle plus important dans le couloir économique Est-Ouest.

Nguyên Xuân Phuc a également insisté sur la nécessité d’améliorer l’environnement d’affaires pour mieux drainer les investissements, de moderniser les infrastructures de transport et de garantir un approvisionnement durable en eau.

Il a également demandé à Binh Phuoc d'accorder une plus grande attention aux liens dans la connectivité régionale et le développement des infrastructures.

Jouant un rôle important du nouveau couloir économique, situé au milieu des régions du Nam Bô oriental et du Tây Nguyên (hauts plateax du Centre) et avec la Thaïlande et le Cambodge comme voisins, Binh Phuoc devrait transformer sa porte frontière de Hoa Lu en un point de connexion pour les routes touristiques internationales.

Binh Phuoc devrait également assumer la responsabilité de protéger l'écosystème de la région du Nam Bô oriental, de sauvegarder et de réguler le débit des rivières et de sécuriser les ressources en eau, a-t-il souligné.

Le Premier ministre lui a également demandé de continuer à maintenir l'identité culturelle unique des groupes ethniques minoritaires locaux, créant une base solide pour faire face au risque de conflit ethnique, de maux sociaux, de conflits fonciers, de pollution environnementale et de l'écart entre les riches et les pauvres.

Selon les autorités locales, la croissance économique a atteint 7,51% tandis que les collectes budgétaires ont atteint 11.600 milliards de dongs, soit 169% de l'objectif. Il vise une croissance de 8,5 à 9% cette année, avec un investissement social total atteignant 29 billions de dongs.

Les autorités provinciales ont proposé que le gouvernement crée des conditions favorables pour que la province devienne un point de connexion pour les projets de transport sur la connectivité interrégionale. - VNA