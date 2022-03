Vinh Phuc (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’améliorer le mouvement de l’entrepreneuriat tant en quantité qu’en qualité afin de faire bientôt du Vietnam un pays fort dans ce domaine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) et les délégués donnant le coup d’envoi du quatrième Festival national de l’entrepreneuriat pour étudiants. Photo : VNA

Cela doit être une tâche importante de l’ensemble du système politique, mais pas d’un seul ministère, d’un seul secteur ou d’une seule localité, a-t-il déclaré au quatrième Festival national de l’entrepreneuriat pour étudiants, ouvert samedi 26 mars dans la province de Vinh Phuc (Nord).

Selon le chef du gouvernement, le Vietnam s’est classé 44e sur 132 pays et économies dans l’Indice mondial de l’innovation 2021. Le pays a conservé sa première position parmi les 34 économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure de l’indice.

Actuellement, plus de 1.000 organisations sont capables d’accompagner les start-up et 100% des établissements de formation prévoient d’accompagner les étudiants dans la création d’entreprise.

La Banque mondiale considère également le Vietnam comme l’un des rares pays d’Asie de l’Est à investir dans l’innovation, avec un nombre de brevets et d’innovations plus élevé que prévu, a-t-il indiqué.

Cependant, le Vietnam est un pays avec un point de départ plus bas en matière d’entrepreneuriat, avec un écosystème d’entrepreneuriat encore loin de celui de nombreux pays dans le monde, et quelques lacunes et obstacles dans les mécanismes et les politiques, a-t-il noté.

Le chef du gouvernement a affirmé l’intérêt et l’investissement du Parti, de l’Etat et de sa personne envers la jeune génération et les étudiants, ajoutant que le gouvernement créera toutes les conditions pour créer un environnement d’innovation et d’entrepreneuriat le plus favorable.

Il est nécessaire de promouvoir l’écosystème d’entrepreneuriat du secteur de l’éducation, en particulier dans les universités et les collèges, a-t-il souligné, encourageant les étudiants à avoir de nouvelles initiatives et de nouveaux modèles d’affaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné l’importance d’introduire l’enseignement de l’entrepreneuriat dans les écoles, non seulement aux niveaux du premier cycle et du troisième cycle, mais à tous les niveaux scolaires.

Il a demandé au ministère de l’Information et de la Communication de se coordonner avec le ministère de l’Education et de la Formation pour promouvoir le programme de transformation numérique dans l’éducation, en association avec des activités entrepreneuriales. – VNA