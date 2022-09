Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion pour déployer des mesures de riposte au typhon le 27 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Devant les évolutions imprévisibles du super-typhon Noru, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi matin, 27 septembre une réunion urgente pour déployer des mesures de riposte au typhon.

La réunion a été connectée par vidéoconférence aux administrations de huit villes et provinces, 88 arrondissements, districts et chefs-lieux et 1.155 communes et quartiers dans les régions du Centre et des Hauts plateaux du Centre qui devraient être touchées par le typhon, la quatrième tempête à apparaître en Mer Orientale cette année.

Appréciant la participation des secteurs et agences des ressorts central et local dans la prévention et la lutte proactives contre le typhon Noru, le chef du gouvernement leur a demandé de redoubler de vigilance, de ne pas être subjectifs ni craindre de répondre au typhon n°4.

Il faut accorder la plus haute priorité à la protection de la sécurité des habitant, notamment les personnes âgées, vulnérables, les enfants, les handicapés, les touristes, a demandé le Premier ministre Pham Minh Chinh, soulignant la nécessité de l'évacuation des habitants des zones à risque d'insécurité en raison des tempêtes et des inondations.

Les ministères, secteurs et localités doivent se coordonner étroitement et régulièrement dans la prévention et la lutte contre le typhon Noru et des inondations après le passage du typhon, assurer la sécurité des biens et de la vie des personnes, ainsi qu'un approvisionnement en nourriture et médicaments essentiels pour la population, etc.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 4h00 le 27 septembre, l'épicentre du super-typhon Noru se trouvait au sud-est de l'archipel de Hoang Sa (Parecels), avec des vents de 150-166 km/heure.

Le 28 septembre à 04h00, l'épicentre du typhon toucherait terre dans les zones côtières des provinces de Quang Tri-Binh Dinh, avec des vents de 150-166 km/heure. Dans les 24-48 heures suivantes, le typhon Noru continuerait de se diriger vers la zone centrale du Centre à une vitesse de 20km/heure et s'affaiblirait progressivement en une dépression tropicale.

Sous l'influence du typhon, la partie du Nord-Ouest de la Mer Orientale connaîtra des vents violents avec des vagues de 9 à 11 mètres de haut et une mer agitée.

Du 27 au 28 septembre, les provinces de Quang Tri, Thua Thien-Huê, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Kon Tum devraient s'attendre à de fortes pluies entre 250 et 350 mm, certaines zones enregistrant des niveaux de pluie allant jusqu'à plus de 450 mm.

La direction du typhon Noru. Photo : VNA

Pour faire face au typhon, les provinces de la région du Centre prennent des mesures pour une réponse d'urgence au typhon, afin de minimiser les pertes matérielles et humaines.

En raison du typhon n°4, le directeur de l'Autorité des aéroports du Centre vient de rendre une décision demandant à cinq aéroports de la région centrale de suspendre leurs opération.

Plus précisément, les aéroports de Da Nang (ville éponyme), de Phu Bai (province de Thua Thien-Huê) , de Pleiku (province de Gia Lai), de Phu Cat (province de Binh Dinh) seront suspendus de 12h00 le 27 septembre à midi le 28 septembre et l'aéroport de Chu Lai, de 07h00 le 27 septembre à 06h59 le 28 septembre.

Par conséquent, les vols à destination et en provenance de ces aéroports pendant cette période seront retardés.

D'autres à destination et en provenance des aéroports de Vinh (province de Nghe An), Dong Hoi (province de Quang Binh), Tuy Hoa (province de Phu Yen), Lien Khuong (province de Lam Dong) et Buon Ma Thuot (province de Dak Lak) seront également reporté.

Les compagnies aériennes nationales ont également ajusté leurs plans d'exploitation de certains vols vers/depuis les aéroports de la région du Centre le 27 septembre 2022 afin d'assurer une sécurité absolue aux passagers. Elles recommandent aux passagers qui prévoient de voler pendant cette période de mettre à jour la situation météorologique ainsi que les informations de la compagnie aérienne.

Le 27 septembre, la Société par actions de transport ferroviaire de Hanoï (Haraco) suspend également l'exploitation du train SE5 au départ de la gare de Hanoï vers Ho Chi Minh-Ville et du train SE6 en sens inverse en raison du typhon Noru.-VNA