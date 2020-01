Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors de la visioconférence (Photo: VNA)



Hanoi, 9 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné l'importance d'intensifier les efforts de mobilisation des masses dans le cyberespace, pour lutter contre les informations déformées sur Internet.

Lors de la visioconférence du secteur de la mobilisation auprès des masses jeudi, Nguyen Xuan Phuc a reconnu que les tâches à cet égard en 2019 avaient contribué à renforcer l'unité nationale et à resserrer les liens entre le Parti, l'État et le peuple, tout en contribuant au développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité, et l'extension des relations extérieures du pays.

À cette occasion, il a proposé d'améliorer l'administration de l'État dans certains aspects de la vie sociale, d'accélérer les réformes administratives et de stimuler le contrôle par les citoyens sur la qualité des services publics.

En outre, il a exhorté la lutte contre la corruption, le gaspillage et d'autres phénomènes négatifs, en appliquant des sanctions sévères aux agents publics qui avaient commis des violations.

D'autre part, il a encouragé la participation des fonctionnaires et des citoyens à la supervision et à la gestion des activités des entités administratives, tout en appelant à promouvoir le dialogue entre l'appareil d'État et le peuple, et à résoudre de manière opportune et légitime les plaintes et dénonciations des populations.

Surtout, le Premier ministre a demandé d'honorer les modèles exceptionnels dans les secteurs de l'économie, de la défense, de la sécurité et des relations extérieures, afin d'encourager les populations à apporter leur potentiel à la communauté.

Selon un rapport publié à cette occasion, les entités administratives de l'État ont reçu 478 000 plaintes et dénonciations de citoyens.

Grâce aux tâches de mobilisation de masse dans les communautés vietnamiennes à l'étranger, le pays a attiré en 2019 un record de 16,7 milliards de dollars transférés par les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet kieu).

Dans le même temps, environ 3.000 hommes d'affaires vietnamiens résidant à l'étranger ont investi dans le pays. -VNA