Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué le 10 avril une dépêche officielle numérotée 238/CD-TTg sur la promotion de la production, des affaires, des investissements dans la construction et de l'import-export dans les temps à venir.



Cette dépêche est adressée aux ministres, chefs d'agences ministérielles et agences gouvernementales, présidents des Comités populaires de niveau provincial.



Dans le contexte d’incertitudes géopolitiques et géoéconomiques dans le monde, le Vietnam sera confronté à une multitude de défis, en particulier dans les activités économiques.



Ainsi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités, en fonction de leurs tâches et pouvoirs, de se concentrer sur la suppression des obstacles aux grands projets, tout en intensifiant les contrôles pour détecter et traiter rapidement les problèmes, promouvoir les activités économiques, maintenir et renforcer les moteurs de la croissance.



Des efforts accrus doivent être déployés pour démêler les nœuds concernant les procédures administratives, l'accès au crédit, les conditions commerciales, la liquidité bancaire, les dettes et les impôts…, afin de soutenir les entreprises et d’accélérer la mise en œuvre des grands projets, a-t-il déclaré.