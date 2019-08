Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue australien Scott Morrison en marge du 33e Sommet de l'ASEAN à Singapour en 2018. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre australien, Scott Morrison, et son épouse effectueront du 22 au 24 août une visite officielle au Vietnam.



Cette nouvelle a été annoncée dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.



Le Vietnam et l’Australie ont établi leurs relations diplomatiques le 26 février 1973. En 2009, ils ont établi un partenariat intégral et signé en 2015 une déclaration sur le renforcement de ce partenariat. En mars 2018, à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Australie, ils ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique.-VNA