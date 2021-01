Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'exprime lors de la conférence nationale du secteur de la santé, le 6 janvier. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 6 janvier à Hanoï à une conférence nationale du secteur de la santé, organisée pour évaluer les résultats enregistrés en 2020 et mettre en oeuvre les tâches de 2021.



Lors de la conférence, le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, a souligné que son secteur avait pratiquement atteint les objectifs assignés par l'Assemblée nationale et le gouvernement pour 2020 ainsi que la période 2016-2020, qu’il était l'une des forces pionnières, apportant une contribution importante au succès du contrôle du COVID-19 au Vietnam.



Le ministre a indiqué qu’outre le combat contre le coronavirus, des avancées avaient également été réalisées sur d’autres aspects. Selon lui, la taille moyenne des jeunes hommes vietnamiens était de 168,1 cm en 2020, soit 3,7 cm de plus par rapport à 2009 ; celles des Vietnamiennes était de 156,2 cm, soit 2,6 cm de plus. La malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans au Vietnam avait été ramené à 19,6%. Les usines de vaccins du pays sont actuellement capables de fournir 10 des 11 vaccins du programme élargi de vaccination ...



Caitlin Wiesen – Antin, Représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré apprécier les réalisations importantes du pays en 2020. Elle a affirmé que le PNUD appréciait hautement les actions drastiques opportunes du gouvernement vietnamien, la réponse unanime des Vietnamiens face au COVID-19, et notamment, le partage de leçons et expériences liées au combat contre l’épidémie avec la communauté internationale.



De son côté, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a insisté sur les efforts inlassables et les contributions importantes du secteur de la santé à la prévention et au contrôle du coronavirus sur le territoire national, contribuant à la réalisation du “double objectif” de lutte contre la pandémie et de développement socio-économique.



Il a demandé au ministère de la Santé d’élaborer un plan d’action pour les temps à venir, lequel devrait être capable de contribuer à la réalisation des objectifs et des visions définis dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Il l’a également encouragé à accélérer le développement de la télémédecine, la reconnaissance mutuelle des résultats des tests...-VNA