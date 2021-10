Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste par visioconférence au premier Sommet annuel ASEAN-Australie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 27 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté par visioconférence au premier Sommet annuel ASEAN-Australie.



Dans son discours, le Premier ministre vietnamien a exprimé son soutien à l'amélioration des relations ASEAN-Australie en un partenariat stratégique intégral.



Il a déclaré apprécier le soutien de l'Australie aux pays de l'ASEAN pour faire face à l'épidémie de COVID-19, y compris le Vietnam. Il a demandé à l'Australie d'intensifier son soutien à l'ASEAN pour améliorer sa capacité de prévention et de réponse proactive aux futures urgences sanitaires et épidémies, et pour promouvoir la reprise et le développement durables.



Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de faire des efforts pour rétablir les flux d'investissements et les échanges commerciaux touchés par l'épidémie de COVID-19, de promouvoir la coopération entre l’ASEAN et l’Australie dans les infrastructures numériques et de haute qualité, la formation de ressources humaines de haute qualité pour les pays de l'ASEAN, ainsi que d’intensifier les échanges entre les peuples des deux parties.



Le dirigeant vietnamien a déclaré espérer que l'Australie continuerait à soutenir les efforts de l'ASEAN dans le processus d’édification de sa Communauté, la réduction des écarts de développement et le renforcement de la connectivité entre les sous-régions de l'ASEAN et de la région, y compris la sous-région du Mékong via le partenariat Mékong – Australie.



Le Premier ministre a en outre exprimé son espoir que l'Australie continuerait à soutenir les efforts de l'ASEAN pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, promouvoir le respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 via les processus diplomatiques, promouvoir la retenue et le règlement les différends par des moyens pacifiques.



Lors du Sommet, les dirigeants de l'ASEAN et de l'Australie ont convenu de transformer les relations ASEAN-Australie en un partenariat stratégique intégral. -VNA