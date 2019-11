Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le président de la République de Corée, Moon Jae-in, et les dirigeants de l'ASEAN assistent à la cérémonie de mise en chantier de la ville intelligente Eco Delta à Busan, le 24 novembre (Photo: VNA)

Busan, 24 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 24 novembre à la cérémonie de mise en chantier d'une ville intelligente du district de Gangseo à Busan, en République de Corée.



Etaient présents à l'événement, la première activité dans le cadre du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée le président sud-coréen Moon Jae-in, et les dirigeants de l'ASEAN.



La ville intelligente « Eco Delta » est un projet national clé de la République de Corée qui sera réalisé entre 2019 et 2023. D'une superficie de 2,8 km², la ville intelligente « Eco Delta » devrait accueillir 8 500 personnes. Des technologies modernes de la quatrième révolution industrielle seront appliquées pour servir efficacement la vie des personnes, à promouvoir la croissance et une gestion sociale durable et à relever les défis des catastrophes naturelles et du changement climatique.



S'adressant à la cérémonie, le président Moon a souligné l'importance des villes intelligentes pour le développement et la prospérité des pays de la région.



Il a salué les efforts récents de l’ASEAN pour renforcer l’initiative du Réseau des villes intelligentes de l’ASEAN, s’engageant à partager ses expériences et à coopérer avec ses partenaires dans ce domaine. -VNA