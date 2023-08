Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts déployés par le comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh pour entretenir et rénover celui-ci, lors d’une séance de travail avec ledit comité mardi 15 août.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec le comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh pour entretenir et rénover celui-ci. Photo: VNA



Le mausolée du Président Hô Chi Minh où est préservé le corps embaumé du grand leader, est un ouvrage d'une importance politique et culturelle particulière, ayant une valeur pratique pour l'éducation des générations de Vietnamiens sur la cause révolutionnaire du Parti, de l'État et de la nation, selon le Premier ministre.



Pham Minh Chinh a demandé au comité de se coordonner avec les ministères, organes et agences concernés afin de perfectionner des institutions et de formuler des documents normatifs sur le modèle d'organisation, les fonctions et les tâches de l'agence chargée de la gestion du complexe des monuments historiques et culturels de Ba Dinh, de bien organiser les activités de visite dans ce complexe qui englobe le mausolée du Président Hô Chi Minh, le musée Hô Chi Minh, la Zone des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, la Pagode au Pilier unique, le Mémorial des Héros morts pour la Patrie, la place de Ba Dinh...



Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d’instaurer un modèle de gestion et d'exploitation de cet espace sacré à sa juste valeur, d’assurer la sécurité, la convivialité, permettant aux gens de profiter de cet espace culturel et historique.



Il a appelé le personnel du comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh à surmonter toutes difficultés et épreuves, améliorer constamment ses compétences pour conserver à long terme et en toute sécurité la dépouille embaumée de l’Oncle Hô dans le meilleur état possible.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte le travail de l'entretien du mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Le 2 septembre 1969, le Président Hô Chi Minh quittait ce monde. Forts de la vénération infinie que la nation lui portait, mais aussi pour satisfaire l’aspiration du peuple, le Parti et l’État décidèrent de momifier sa dépouille mortelle et de construire son mausolée.



Au cours du premier semestre 2023, le mausolée du Président Hô Chi Minh, le musée Hô Chi Minh, la Zone des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel ont accueilli, respectivement, près de 1,5 million de visiteurs ( 2,8 fois plus qu'à la même période de 2022), 418.000 ( 2,6 fois plus) et près de 2,2 millions ( 7,68 fois plus). -VNA