Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient d'approuver le Programme des labels nationaux de 2020 à 2030.

L’objectif de ce programme est d’instaurer l’image d’un Vietnam prestigieux ayant des marchandises, des services de qualité, contribuant à augmenter la compétitivité nationale et promouvoir l’essor du commerce extérieur. En plus, ce programme vise plus de 1.000 produits satisfaisant aux labels nationaux du Vietnam ; 100% de labels nationaux présents dans le pays et à l’étranger, notamment dans les marchés à l’export de pointe.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est l’organe permanent qui travaille avec les autres ministères et branches pour le mettre en œuvre, dans le but de présenter des produits vietnamiens de qualité sur le marché national et international.

Le programme des labels nationaux a abouti à des résultats positifs contribuant à élever la conscience des gestionnaires et des entreprises sur l’importance de l’instauration, du développement, de la protection et de la valorisation des labels nationaux. Il a également aidé plusieurs entreprises à améliorer leurs compétences et à développer leurs labels. -VNA