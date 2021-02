Hanoï, 25 février (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé des projets de construction et de développement des infrastructures de trois zones industrielles (ZI).

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc approuve des projets de construction et de développement des infrastructures de trois zones industrielles. Photo d'illustration : VNA

L'un d'eux est la ZI de Co Chien de la commune de Dai Phuoc dans le district de Cang Long de la province de Tra Vinh (delta du Mékong).

Cette ZI couvrant près de 200 ha, sera construite pour un coût de 748,98 milliards dongs (près de 32,47 millions de dollars), dont 112,35 milliards de dongs provenant de l'investisseur.

Une autre est la ZI de Tan Duc de 300 ha dans le district de Ham Tan de la province côtière de Binh Thuan (Centre), investi par la compagnie par actions Sonadezi Binh Thuan JSC avec un investissement de 1.200 milliards de dongs.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également approuvé l'investissement dans la ZI de Song Lo II dans la province de Vinh Phuc (Nord). Il sera construit sur une superficie d'environ 165,66 ha avec un budget de 1,52 milliard de dongs.

Le chef du gouvernement demande aux autorités des provinces concernées de s'assurer de l'exactitude des informations, des statistiques et de l'évaluation conformément à la réglementation et de garantir la compatibilité entre la mise en œuvre des projets et la planification autorisée. - VNA