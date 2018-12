Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté à créer une nouvelle génération d’étudiants dotée de grandeur d’âme et de volonté d’agir, lundi 10 décembre en ouverture du 10e Congrès national des délégués de l’Association des étudiants vietnamiens pour le mandat 2018-2023.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors du 10e Congrès national des délégués de l’Association des étudiants vietnamiens pour le mandat 2018-2023. Photo : VNA



Ces dernières années, faisant valoir la tradition historique héroïque, les étudiants vietnamiens ont constamment consenti leurs efforts et enregistré de nombreuses grandes réalisations dans leurs études, leur recherche scientifique et leur perfectionnement de la vertu révolutionnaire, s’est-il félicité.



Le chef du gouvernement a indiqué qu’il fallait avant tout renforcer la sensibilisation à l’idéal révolutionnaire, inculquer la morale, le mode de vie et la culture aux étudiants, former une nouvelle jeune génération dotée de bonnes qualités, de grandeur d’âme et de détermination à agir, responsable envers la Patrie, le peuple, le régime socialiste.

En même temps, a-t-il poursuivi, il faudrait intensifier l’éducation des traditions culturelles, historiques du Parti et du peuple vietnamiens, de l’idéal révolutionnaire, de l’amour du prochain, de l’honnêteté et de la responsabilité, de l’esprit studieux et de l’assiduité, du sens de respect de la loi et de protection de l’environnement.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé à l’Association des étudiants vietnamiens d’être toujours à l’écoute, de soutenir les étudiants, et de défendre leurs intérêts légitimes, d’inspirer leur confiance et de faire en sorte qu’ils la considèrent comme leur maison commune.

Il a également recommandé à l’association d’encourager les étudiants à participer à la recherche et à l’innovation dans les domaines des sciences et des technologies, à accélérer l’entrepreneuriat.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc pose avec des délégués, le 10 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Dans les temps à venir, le gouvernement continuera de veiller à créer un environnement plus favorable pour aider les étudiants à formuler et à concrétiser des idées, des initiatives et des projets d’entrepreunariat, contribuant ainsi à créer des emplois aux étudiants diplômés.

Évoquant la situation de l’intégration internationale du pays, le chef du gouvernement a dit aux étudiants vietnamiens qu’ils sont des citoyens du monde porteurs de l’identité culturelle vietnamienne, d’où la nécessité de renforcer leurs connaissances du monde et d’innover à l’ère du numérique.



Le Parti et l’État vietnamiens ont toujours fait confiance à la force des étudiants et à l’Association des étudiants vietnamiens, et en même temps, espère que l’association assume mieux ses attributions et tâches pour contribuer à faire des étudiants vietnamiens de bons citoyens et une ressource humaine de qualité au service de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, a-t-il souligné.

L’Association des étudiants vietnamiens compte plus de 1,3 million de membres présents dans ses 28 antennes dans les provinces, 283 dans les établissements d’enseignement, et 8 à l’étranger. – VNA