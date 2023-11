Ho Chi Minh-Ville, 16 novembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 16 novembre à une cérémonie à la rentrée de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie à la rentrée de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le rôle de l'enseignement supérieur et de l'innovation dans le moteur de la croissance, affirmant que les ressources humaines, en particulier le personnel de haute qualité, jouent un rôle décisif dans le développement de chaque pays.L'éducation et la formation en général, et l'enseignement supérieur en particulier, jouent un rôle important dans la promotion du développement, en contribuant à améliorer les connaissances des populations, notamment en fournissant des ressources humaines hautement qualifiées pour répondre aux exigences du développement socio-économique.Il a déclaré qu'avec la transformation numérique et la quatrième révolution industrielle, l'enseignement supérieur évolue et se développe de manière diversifiée. La tendance à la coopération mondiale et à l'apprentissage transnational élargit l'accès des personnes à l'enseignement supérieur, a-t-il déclaré, ajoutant que l'enseignement supérieur favorise de plus en plus la pensée créative, équipe les compétences, augmente la proactivité et crée un environnement d'apprentissage interactif, visant à former des citoyens du monde.Il a déclaré que l'enseignement supérieur se concentre sur l'encouragement de la recherche, de l'innovation et de l'application des technologies, contribuant ainsi à résoudre les problèmes non seulement nationaux mais aussi mondiaux.Soulignant le rôle de l'enseignement supérieur dans le moteur de la croissance, le Premier ministre a demandé aux établissements d'enseignement supérieur, notamment l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, de redoubler d'efforts dans la formation et la recherche de talents, ainsi que dans la promotion du développement économique durable.Lors d'une séance de travail avec les responsables de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l'Université de suivre de près les besoins de développement de la région du Sud et du pays pour offrir une formation appropriée.Il a également exhorté le l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville à continuer de promouvoir la recherche, notamment pour résoudre les problèmes actuels et émergents.Il a également été demandé à l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville d'utiliser efficacement les ressources humaines, commercialiser ses résultats de recherche, organiser la gouvernance scolaire de manière scientifique, efficace, économique et appropriée.A cette occasion, les représentants de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville ont proposé au gouvernement et au Premier ministre de faciliter les activités de l'Université afin qu'elle devienne l'un des 100 principaux établissements d'enseignement supérieur d'Asie d'ici 2030.L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville est l'un des plus grands établissements d'enseignement du Vietnam avec huit universités membres, 28 unités et plus de 6 100 membres du personnel, dont 1 100 titulaires de doctorat, près de 400 professeurs et professeurs associés. Chaque année, elle forme plus de 95 000 étudiants de premier cycle et plus de 8 000 étudiants de cycles supérieurs.- VNA