TUI Blue Nam Hoi An est situé face à la plage romantique de Tam Tien. Photo: TheLeader

Quang Nam (VNA) - TUI Group, le premier groupe de voyages au monde, basé en Allemagne, débarquera dans le marché vietnamien en mars 2020 à travers l’hôtel de luxe TUI Blue Nam Hoi An.

S’adressant au journal The LEADER, le directeur d’hôtel de TUI, Thomas Pietzka, a souligné que son groupe pénétrant un nouveau marché en coopération avec un partenaire local (Thiên Minh Group) bénéficierait des connaissances de celui-ci en termes d'infrastructures, de réglementations, de prestataires de services et de marchés du travail. Il a apprécié les nombreuses années d'expérience de Thiên Minh Group dans le tourisme et l'hôtellerie en Asie.



Le Vietnam est l’un des rares endroits en Asie choisis par TUI Group pour développer des hôtels. Le groupe possède actuellement six hôtels dans la région, dont trois ressorts Robinson Clubs aux Maldives et en Thaïlande, et trois hôtels de marque RIU au Sri Lanka et aux Maldives.



"Le Vietnam est une destination attrayante pour les touristes européens et asiatiques, et figure parmi les marchés les plus prometteurs du groupe", a souligné Thomas Pietzka.



Expliquant les raisons pour lesquelles il a choisi Hoi An plutôt que d'autres localités comme Phu Quoc, Da Nang ou Nha Trang, Thomas Pietzka a déclaré que l’hôtel TUI est destiné aux touristes intéressés par la nature et la culture.



Hoi An offre des conditions idéales pour les touristes souhaitant combiner vacances et expériences typiques. Cette destination est également facilement accessible via l'aéroport international et est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. -CPV/VNA