Bac Giang, 29 décembre (VNA) – Le premier congrès de l'Association d'amitié Vietnam – Japon de la province de Bac Giang (Nord) pour le mandat 2021-2026 s'est tenu le 28 décembre.

Un Comité exécutif de 17 membres de l'Association d'amitié Vietnam – Japon a été élu. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire provincial Phan The Tuan a décrit le Japon comme l'un des investisseurs étrangers stratégiques à Bac Giang, se classant, parmi 20 pays et territoires, quatrième pour le nombre de projets et sixième en termes de capital social.

Ses projets se concentrent dans les pièces de rechange électroniques, les aliments pour animaux, les équipements électriques, les produits plastiques, les vêtements et l'industrie auxiliaire.

Ces dernières années, Bac Giang a reçu plus de 20 projets et sous-projets utilisant l'aide publique au développement d'une valeur de plus de 489,1 milliards de dongs (21,26 millions de dollars) du gouvernement japonais dans les domaines des infrastructures de transport, des soins de santé, de l'éducation, de l'irrigation, de l'eau potable, de l'hygiène environnementale.

Il a jusqu'à présent obtenu 10 aides non gouvernementales de particuliers et d'organisations japonaises pour un fonds total de 1,88 million de dollars. L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a envoyé des volontaires à Bac Giang pour l'aider dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et de la promotion des investissements. Plus de 3.000 habitants locaux travaillent au Japon et 135 étudiants y suivent un cursus.

Phan The Tuan a suggéré à l'association d'améliorer son efficacité de travail, d'ouvrir davantage de cours de japonais pour les étudiants des écoles spécialisées et professionnelles, de présenter Bac Giang aux investisseurs japonais et de prêter attention à la formation des ressources humaines qualifiées pour les entreprises japonaises implantés à Bac Giang et dans les localités du nord.

Lors du congrès, un Comité exécutif de 17 membres de l'association a été élu. Le chef de la commission provinciale de mobilisation de masse du comité provincial du Parti, Pham Van Thinh, a été élu président.- VNA