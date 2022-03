Photo d'illustration. Source: Vietnam-briefing.com

Hanoi (VNA) – L’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO) relevant du ministère russe des Affaires étrangères a organisé le 19 mars le premier concours d’interprétation de langue vietnamienne.

Ce concours se destinait aux Russes qui apprennent la langue vietnamiennes dans les universités russes. 18 candidats y ont participé.

Ce premier concours est très significatif, montrant l'intérêt des Russes et de la société russe pour la langue vietnamienne, en même temps affirmant leur rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale, a déclaré Dô Xuân Hoang, président de l’Association des Vietnamiens en Russie.

De son côté, Olga Alechsandrovna Maslovets, cheffe du département du chinois, du vietnamien, du thaïlandais et du lao du MGIMO, a déclaré que le but de ce concours était d'améliorer les compétences de traduction des étudiants, ceux qui continueraient à renforcer les relations diplomatiques et d'amitié traditionnelle entre la Russie et le Vietnam, tout en renforçant également le dialogue, en vue de consolider la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. -VNA