Transformation du pangasius. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Cette année, les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers le marché chinois devraient connaître une croissance très positive, a estimé Nong Duc Lai, conseiller commercial d'ambassade du Vietnam en Chine.

Selon les données des douanes chinoises, de janvier à avril 2022, les exportations des produits aquatiques vietnamiens vers la Chine ont connu un taux de croissance de 117,6 % par rapport à la même période de 2021, représentant près de 9 % des importations totales chinoises de ces produits.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Nong Duc Lai a souligné que le potentiel d'exportation de produits aquatiques vers la Chine était encore très important, notamment dans le contexte où la demande du marché de 1,4 milliard de personnes se redresserait rapidement après l’assouplissement des restrictions des activités publiques, des services de divertissement et de tourisme dans de nombreux endroits grâce au contrôle de l’épidémie.

De plus, les entreprises de produits aquatiques sont de plus en plus sensibles aux informations et aux besoins du marché, maîtrisant les réglementations et les normes et respectant les réglementations du marché chinois, a-t-il expliqué.

En outre, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont reçu des codes accordés par la Chine pour exporter leurs produits aquatiques vers ce marché.

Toutefois, Nong Duc Lai a souligné que les entreprises nationales devaient continuer à respecter strictement les réglementations et instructions du gouvernement et des organes compétents en matière de contrôle de l'épidémie de COVID-19 ; ainsi que les instructions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Chine sur la prévention du coronavirus SARS-CoV-2. Il faut également renforcer le contrôle de la qualité, de la sécurité sanitaire des aliments..., a-t-il ajouté.

Enfin, il a conclu que les entreprises nationales de produits aquatiques devaient améliorer sans cesse la qualité et se conformer pleinement aux réglementations et instructions de prévention et de contrôle du COVID-19, répondant aux exigences des pays importateurs. -VNA