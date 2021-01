Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh lors de l’événement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 6 janvier, le Portail d'information électronique du gouvernement a célébré le 15e anniversaire de sa connexion Internet (10 janvier).



Au cours de ces 15 dernières années, le Portail d'information électronique du gouvernement a contribué à bâtir une bonne image du gouvernement vietnamien dans le cyberespace mondial, à diffuser les lignes directrices du Parti, les lois de l'État, les directives du gouvernement et du Premier ministre dans le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que dans la diplomatie, a souligné son directeur général Nguyen Hong Sam.



Présent à l’événement, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a affirmé que le Portail avait aidé à réduire l'espace et le temps pour rapprocher le gouvernement du peuple, des Vietnamiens d'outre-mer, des entreprises et investisseurs.



Le vice-Premier ministre a encouragé le Portail à adopter des réformes et renforcer l’application des technologies de la 4e révolution industrielle pour améliorer son efficacité et présenter largement les efforts du gouvernement vietnamien pour servir le peuple et la nation.



Chaque année, le Portail d’information électronique du gouvernement publie en moyenne plus de 30.000 nouvelles, articles, albums photo et clips vidéo, plus de 400 rapports de presse, et met à jour plus de 2.000 textes normatifs et juridiques et documents sur les directives du gouvernement, du Premier ministre... -VNA