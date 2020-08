Transformation du poisson Tra pour l'exportation (Photo: VNA)

Can Tho (VNA) – La filiale de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) dans la ville du delta du Mékong de Can Tho (VCCI Can Tho) a lancé le 31 juillet un portail qui fournira des informations et des conseils liés à l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) aux entreprises de la région du delta du Mékong.

Le portail à https://www.vccimekong.com/vi/cac-cau-hoi-thuong-gap devrait soutenir les entreprises régionales de manière rapide, pratique, approfondie et efficace.

Nguyen Phuong Lam, directeur de VCCI Can Tho, a déclaré qu'il s'agissait d'un moyen nouveau et pratique de consulter et de répondre aux questions liées à l'EVFTA, ainsi que d'aider les entreprises à travailler en ligne avec des experts si nécessaire, afin de mieux comprendre l'accord.

Le portail fournira et actualisera également des informations sur les politiques et les lois pertinentes, contribuant ainsi à aider les entreprises régionales à exploiter pleinement les opportunités offertes par le pacte commercial et à améliorer leur compétitivité.

Selon le département d’import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'UE est l'un des trois plus grands marchés d'exportation du Vietnam en plus des États-Unis et de la Chine. L'année dernière, les exportations du Vietnam vers le marché de l'UE ont atteint 41,54 milliards d’USD, soit 15,7% du chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam.

Le commerce bilatéral Vietnam-UE a augmenté de près de 13,8 fois au cours de la période 2000-2019. Notamment, les exportations du Vietnam vers l'UE ont augmenté de près de 15 fois pour atteindre 41,54 milliards d’USD, contre 2,8 milliards d’USD seulement.

Lorsque l'EVFTA entrera en vigueur, de nombreux produits vietnamiens bénéficieront de politiques tarifaires, dont des produits clés du delta du Mékong tels que le poisson tra, les crevettes et les fruits.

Selon VCCI Can Tho, l'approbation de l'EVFTA devrait aider le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers les pays membres de l'UE à augmenter de 45% d'ici 2030, contribuant à faire passer la croissance du PIB national à 7% sur la période 2029-2030. -VNA