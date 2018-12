Au port de Quy Nhon. Photo : VNA



Binh Dinh (VNA) – Le port de Quy Nhon dans la province de Binh Dinh (Centre) vient d’établir un record. Son volume de fret maritime a atteint 8 millions de tonnes le 16 décembre, soit le plus haut niveau enregistré depuis sa fondation.



La 8 millionième tonne de fret traitée par le port de Quy Nhon appartient au groupe danois Maersk Lines. Huynh Van Phuc, représentant de Maersk Lines à Quy Nhon, a apprécié les efforts de modernisation du port de Quy Nhon dès son actionnarisation.



Selon Vu The Quang, directeur de l’Administration maritime de Quy Nhon, le port de Quy Nhon s’est beaucoup efforcé pour élever sa capacité d’accueil. Cette année, il est capable d’accueillir des navires de 63.500 tonnes. Vu The Quang a promis davantage d’efforts pour que le port puisse accueillir l’année prochaine des navires de plus de 70.000 tonnes, en vue de porter son fret maritime à 10 millions de tonnes.



Le PDG de la société par actions du port de Quy Nhon, Le Hong Thai, a indiqué que d’ici la fin de l’année, son port déchargerait de 200.000 à 300.000 tonnes. -VNA