Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc visite le port international de Cai Mep. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exhorté samedi 20 mars à promouvoir le développement du port maritime de Cai Mep - Thi Vai, dans la province de Ba Ria – Vung Tau (Sud), afin d'en faire un centre logistique au niveau régional en 2030, et au niveau mondial d'ici 2045.



Lors d'une visite de travail à Ba Ria-Vung Tau, le chef du gouvernement vietnamien a insisté sur les atouts de la province en matière de ports maritimes, qui ont contribué à promouvoir la connectivité à l’intérieur du pays et dans le monde, ainsi qu’à stimuler le développement socio-économique de la région économique du Sud.



Il a souligné que malgré l’impact de l’épidémie de COVID-19, les portes maritimes de la province ont connu une croissance de 2% l'année dernière, et ce grâce à l'expansion des marchés, à l'optimisation des technologies de transport et de fret et à la modernisation des infrastructures.



Le Premier ministre a affirmé que les ports de Cai Mep - Thi Vai et de Lach Huyen dans la ville septentrionale de Hai Phong faisaient partie des principaux ports internationaux en eau profonde du monde, ce qui, selon lui, constitue un grand avantage pour la croissance du pays dans les temps à venir.



Il a proposé de continuer à améliorer les infrastructures de transport et les quais de la province afin de promouvoir le développement de la logistique au Sud du Vietnam, tout en exhortant à optimiser les procédures douanières, afin de créer un environnement commercial favorable et d’attirer plus de compagnies maritimes nationales et étrangères.

Le port en eau profonde de Gemalink sera mis en service en mai prochain. Photo: VNA

A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est allé inspecter le port en eau profonde de Cai Mep – Thi Vai d’une longueur de plus de 20 km où ont lieu 30% des exportations de conteneurs du Vietnam.

Il a examiné le projet Gemalink qui couvre 72 ha. Il sera le plus grand projet du port en eau profonde du Vietnam et l’un des 19 ports du monde à recevoir les plus grands navires actuels. D’un investissement total de 520 millions de dollars, le port sera mis en service en mai prochain.



Le Premier ministre a également visité les ports internationaux de Cai Mep et de Tan Cang – Cai Mep, situés dans la province de Ba Ria-Vung Tau.



Ces dernières années, Ba Ria - Vung Tau a toujours été l'une des cinq localités ayant une contribution la plus élevée au Produit intérieur brut (PIB) et aux recettes budgétaires. La province compte 69 projets de ports maritimes et 35 quais. -VNA