Le port en eau profonde Cai Mep - Thi Vai, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le terminal international SP-SSA du port en eau profonde de Cai Mep – Thi Vai, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a annoncé avoir reçu le 13 avril le navire MP THE BELICHICK de type Container Ship sous le pavillon de Liberia, d’un poids de 65965 DWT.

Ce navire offre des services de conteneurs directs à la côte Ouest des États-Unis dans le cadre d’un nouveau service de conteneurs appelé Sentosa et est exploité par la Mediterranean Shipping Company (plus connue sous son acronyme, MSC) qui est un armateur de porte-conteneurs et de navires de croisières italo-suisse, aujourd'hui basé à Genève.

L'itinéraire vise à relier l'Asie du Sud-Est aux marchés du sud-ouest du Pacifique, favorisant ainsi davantage les activités commerciales entre les deux régions.

Malgré les graves effets de la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale, les exportations vietnamiennes ont quand même enregistré des résultats positifs, voire des percées.

Selon l'Office général des statistiques, les États-Unis sont restés le plus grand importateur de produits vietnamiens au premier trimestre de 2021, avec un chiffre d'affaires de 21,2 milliards de dollars en hausse de 32,8% d'une année sur l'autre. -VNA