Le pont Vam Cong. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le pont Vam Cong sur le fleuve Hau reliant la province de Dong Thap à la ville de Can Tho (delta du Mékong) sera inauguré en fin mai prochain. La cérémonie d’inauguration aura lieu dans la commune de Vinh Thanh, ville de Can Tho.



Cette information a été annoncée lors d’une réunion entre le comité populaire de Can Tho et la compagnie générale Cuu Long CIPM (Cuu Long Corporation for Investment, Developpement and Project Management of Infrastructure) tenue le 8 mai.



Ce pont, d'un coût total de plus de 271 millions de dollars financés par de l'aide publique au développement du gouvernement sud-coréen et les fonds de contrepartie du gouvernement vietnamien, relève du projet de connexion au centre du delta du Mékong.



Mis en chantier le 10 septembre 2013, ce pont de 2,97 km et de 6 voies, est le deuxième au-dessus de ce fleuve avec celui de Can Tho. -VNA