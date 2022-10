Hanoï (VNA) - Vieux de 81 ans, le pont Sêrêpôk relie les provinces de Dak Lak et Dak Nông. Il a été le témoin muet du développement de la terre et de l’homme des hauts plateaux du Centre.

Vue aérienne du pont Sêrêpôk. Photo: Phan Tuân/CVN

Situé sur la Nationale 14, le pont Sêrêpôk ou pont 14 enjambe la rivière éponyme. Cette dernière coule à rebours dans les hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên).

En 1898, les Français envahirent les hauts plateaux du Centre et placèrent sous leur domination tout le plateau de Dak Lak. En 1904, la France divisa cette région en cinq arrondissements. Toutefois, elle constata que la division du terrain entraînait des difficultés de déplacement, affectant sa capacité à élargir son territoire. C’est pourquoi, en 1941, ils décidèrent de construire le pont 14 qui a été achevé et mis en service en 1957.

Lors de la période 1954-1975, ce pont a été systématique exploité par l’autorité de Saigon pour contrôler et bloquer toutes les ressources de l’armée vietnamienne.

C’est aussi le pont où le peuple et l’armée vietnamiens lancèrent une importante offensive afin de libérer Buôn Ma Thuôt (Dak Lak). Ensuite, ils continuèrent vers Saïgon en vue de libérer le Sud et réunifier le pays. Depuis 1975, le pont Sêrêpôk a toujours accompagné les habitants des hauts plateaux du Centre dans la croissance économique.

Témoin des changements du Tây Nguyên

Pour soutenir le développement socio-économique, en 1992 et en 2015, les organes concernés ont construit deux nouveaux ponts parallèles à l’ancien Sêrêpôk. Ce dernier n’est plus utilisé, mais il est devenu un site historique emblématique de l’histoire récente des hauts plateaux du Centre.

Le pont Sêrêpôk, une attraction des hauts plateaux du Centre. Photo: Phan Tuân/CVN

Aujourd’hui, le pont Sêrêpôk est toujours une attraction de la région des hauts plateaux du Centre avec une certaine harmonie entre architectures classique et moderne. Il est même devenu une source d’aspiration artistique pour les touristes, chercheurs, peintres et photographes.

Vu de l’extérieur, il a le même design que le pont Long Biên à Hanoï. Toutefois, il est de plus petite taille et il est fait en béton armé. Après 81 ans d’existence, cet édifice a terminé sa mission au service du développement socio-économique, de la sécurité politique et de la défense du pays au fil des périodes.

Avec sa longue histoire, le pont 14 est témoin du changement de la physionomie des hauts plateaux du Centre, des provinces de Dak Lak et de Dak Nông en particulier. Actuellement, il est encore dans un très bon état et reste important dans la mémoire de nombreuses générations d’habitants locaux vivant des deux côtés de la rivière, et dans les hauts plateaux du Centre en général. Ils le chérissent et le préservent.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dak Nông, le Comité populaire provincial a sélectionné le pont Sêrêpôk comme site du patrimoine du géoparc de Dak Nông.

“De nouveaux ponts relient les deux rives de la rivière Sêrêpôk qui coule à rebours entre les deux provinces de Dak Lak et Dak Nông. Cependant, cela ne signifie pas que l’ancien pont a perdu sa position. Il conserve toujours la valeur du passé. Son symbole se perpétue toujours avec l’histoire, devenant un patrimoine culturel des hauts plateaux du Centre”, a partagé Trân Thê Quang, président du Comité populaire de la commune de Tâm Thang, district de Cu Jut, province de Dak Nông. -CVN/VNA