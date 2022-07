Lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec l'ambassade du Japon au Vietnam ont lancé le 6 juillet à Hanoï un projet sur le partenariat stratégique mondial entre le PNUD et le gouvernement japonais pour faire progresser les pratiques commerciales responsables dans les entreprises japonaises et leurs chaînes d'approvisionnement au Vietnam.

Ce projet contribuera à renforcer la compréhension et les capacités des gouvernements, des entreprises japonaises, de leurs fournisseurs et partenaires dans la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGPs).

Le Vietnam est l'un des 17 pays prioritaires du gouvernement japonais pour ce projet mondial visant à faire progresser les pratiques commerciales responsables dans les entreprises japonaises et leurs chaînes d'approvisionnement dans le pays.

Au Vietnam, le projet se concentrera sur la promotion de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, un élément clé des UNGPs, par le biais de sessions de formation et d’instructions pour les entreprises japonaises et leurs chaînes d'approvisionnement.

Le secteur privé a un rôle de premier plan à jouer dans la promotion d'une société plus équitable et durable, a déclaré Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam.

Le gouvernement japonais a démontré un engagement ferme envers les UNGPs en adoptant le Plan d'action national sur les entreprises et les droits de l'homme en octobre 2020. Cet engagement renforcera la réputation et les performances des entreprises japonaises tant au Japon que dans les pays où elles fonctionnent.

Le gouvernement vietnamien, avec l'appui technique du PNUD, élabore son propre Plan d’action national qui devrait être soumis au Premier ministre pour approbation d'ici 2023. -VNA