Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des membres du Régiment de l'armée de l'air 937. Photo: VNA



Ninh Thuan (VNA) - Le 16 avril, après avoir assisté au 30e anniversaire du rétablissement de Ninh Thuan, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité plusieurs établissements économiques, sociaux et de défense de cette province du Centre.



Le chef du gouvernement a rendu visite au Régiment de l'armée de l'air 937 et à l’aéroport de Thanh Son. Il a en outre visité le lac-réservoir Song Cai dans la commune de Phuoc Hoa, district de Bac Ai; le complexe d’économie verte, de production de sel propre et d’énergies renouvelables d'une capacité de 500 MW du groupe BIM, dans le district de Thuan Nam.



Le même jour, Pham Minh Chinh est allé examiner le port maritime de Ca Na et a écouté un rapport sur la zone économique de pointe du Sud de la province de Ninh Thuan, laquelle comprendra un port maritime en eau profonde, des zones industrielles et des complexes industriels et de services...



Il a également visité la ferme d'agriculture biologique Tien Tien, d'une superficie de plus de 20 hectares dans la commune d'An Hai, district de Ninh Phuoc, qui utilise de l’énergie solaire pour ses activités.



Le Premier ministre a également rendu visite à la Mère héroïne vietnamienne Le Thi Hu, âgée de 96 ans, dans la commune de Ca Na, district de Thuan Nam. -VNA