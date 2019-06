Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (au milieu) et le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith et le Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hunsen.

Hanoi (VNA) - Le 23 juin, à Bangkok, en Thaïlande, dans le cadre de sa participation au 34e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith et le Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hunsen.

Les trois Premiers ministres ont exprimé leur joie devant le fait que le Vietnam, le Laos et le Cambodge réalisent de solides avancées en matière de développement socio-économique, améliorant ainsi la vie de la population des trois pays, ces trois pays s’efforçant de réaliser leur œuvre de réforme, d’ouverture et d’intégration au monde.

Les trois dirigeants ont été heureux de constater que l’amitié et la solidarité entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge se développaient de manière forte et fiable, contribuant ainsi à la préservation de la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les trois Premiers ministres ont convenu de coopérer dans le cadre du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV), la sous-région du Mékong, en vue d'élaborer prochainement un plan directeur pour relier les trois économies, en soulignant l'importance d’attirer des ressources financières et techniques pour les projets sous-régionaux. Ils ont également convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité des zones frontalières, de promouvoir le commerce et l’investissement, de relier les zones frontalières et d'affirmer la détermination de construire des zones frontalières de paix, d'amitié et de développement entre les trois pays.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam continuerait d'aider le Laos et le Cambodge à former des ressources humaines et à partager leurs expériences en matière de développement et de gestion socioéconomiques.

Les trois dirigeants ont également convenu de travailler étroitement dans les forums régionaux et internationaux, en promouvant la création d'une communauté de l'ASEAN solidaires, unie, autonome et ayant le rôle central dans la région.

Le Premier ministre Thongloun Sisoulith et le Premier ministre Hunsen ont félicité le Vietnam d'avoir été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies avec un nombre de voix très élevé et ont affirmé leur soutien au Vietnam en tant que président de l'ASEAN en 2020.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré brièvement le président philippin Rodrigo Duterte. Les deux parties ont échangé des mesures pour renforcer les relations bilatérales et coopérer dans les enceintes multilatérales.



A cette occasion, le président Duterte a remercié le bateau de pêche vietnamien d'avoir aidé 22 pêcheurs philippins en détresse en mer le 9 juin, affirmant qu'il continuera à fournir aux pêcheurs vietnamiens le traitement humanitaire conformément à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique entre les deux pays. -VNA