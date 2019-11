Hanoi, 20 novembre (VNA) - Le Vietnam attache d’une grande importance au partenariat intégral avec les Etats-Unis, le considérant comme l'un des principaux partenaires du pays, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc au secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, lors d'une réception le 20 novembre à Hanoi.

le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper. Photo : VNA

Le Premier ministre a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre le secrétaire américain à la Défense, Ngô Xuân Lich, et le ministre vietnamien de la Défense, ainsi que les résultats concrets et effectifs des liens de défense bilatéraux dans le cadre du partenariat intégral bilatéral et des accords conclus par les dirigeants des deux pays.

Affirmant que le gouvernement vietnamien soutenait les relations de défense bilatérales, il a suggéré aux deux ministères de la défense de prendre des mesures pour concrétiser efficacement les accords signés, y compris les déclarations communes des dirigeants des deux pays.



Le Vietnam continuera de coopérer pleinement et efficacement avec les États-Unis dans la recherche des soldats disparus pendant la guerre, a-t-il déclaré.

Saluant la coopération en matière de défense comme l’un des fondements de la relation américano-vietnamienne qui contribue au maintien de la paix et de la stabilité, garantissant la liberté de navigation maritime et aérienne en mer Orientale, Mark Esper a affirmé que les États-Unis souhaitaient promouvoir davantage la coopération et les liens de défense avec le Vietnam, contribuant à la et la stabilité dans la région.

Il a remercié le Vietnam d'avoir aidé les États-Unis à rechercher des soldats disparus pendant la guerre et s'est engagé à continuer d'aider le Vietnam dans ses travaux et à renforcer la désintoxication des terrains exposés à la dioxine et le soutien aux handicapés vietnamiens.

L’invité s’est déclaré prêt à soutenir le Vietnam dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à développer les activités communes dans d’autres domaines.

Faisant l'éloge de l'importance de l'année 2020, lorsque le Vietnam assumera le rôle de président de l'ASEAN et que les deux pays célèbrent le 25e anniversaire de la normalisation des relations bilatérales, il a déclaré que les États-Unis espéraient aider activement le Vietnam à achever sa tâche.

Les Etats-Unis apprécient le partenariat intégral avec le Vietnam et s'efforcent de renforcer la coopération avec le pays, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre vietnamien a proposé que les deux parties continuent à se consulter et à se soutenir mutuellement lors de forums multilatéraux, en particulier lors de forums organisés par l'ASEAN, et de soutenir les forums de défense organisés par le ministère vietnamien de la Défense l'année prochaine.

Il a également souhaité l’aide des États-Unis dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier pour assurer les opérations de l’hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam au Soudan.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé la détermination du Vietnam à développer un commerce équilibré et durable avec les États-Unis, estimant qu'avec détermination et bonne volonté, les deux pays renforceraient encore leurs liens.

Il a exprimé le souhait d’accueillir le président américain, le secrétaire américain à la Défense et des responsables à d'importants événements internationaux au cours de la présidence de l'ASEAN pour l'année 2020.

L’invité a de nouveau affirmé que les États-Unis soutenaient la position du Vietnam et de l’ASEAN sur le problème en mer Orientale et s’efforceraient de contribuer activement à assurer la paix, la stabilité, la liberté de navigation maritime et aérienne en mer Orientale.

Il a remercié le Vietnam pour son aide à la tenue du sommet entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis en février dernier à Hanoi, estimant que les deux pays réussiraient s'ils se tournaient vers l'avenir.-VNA