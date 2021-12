Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e à partir de la gauche) et des dirigeants de l'Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le matin du 12 décembre à Hanoï avec les dirigeants de l'Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques sur certains projets et programmes de développement de la littérature et des arts dans la nouvelle période, s’orientant vers le 90e anniversaire de l’Indépendance du pays (1945-2035) et le centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (1930-2030).



Lors de la séance de travail, le Premier ministre a encouragé l’Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques à poursuivre les efforts pour accélérer le développement de la littérature et des arts, à la hauteur du développement économique, politique et social.



Pham Minh Chinh a également suggéré à l’Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques de finaliser les plans et programmes d’action afin d’accomplir avec succès ses missions. Selon lui, dans l’immédiat, il est nécessaire que l’Union et ses membres créent davantage d’oeuvres et ouvrages pour contribuer à la prévention et au contrôle du COVID-19, à la reprise et au développement socio-économiques, à la lutte contre le changement climatique, au développement de l'industrie culturelle, du tourisme...



Lors de la réunion, les dirigeants de l'Union des associations littéraires et artistiques ont fait rapport au Premier ministre sur plusieurs programmes, dont le Programme cible national sur le développement de la littérature et des arts dans la nouvelle période, vers le 90e anniversaire de l’Indépendance du pays et le centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam. -VNA