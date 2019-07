Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 17 juillet à Hanoï une séance de travail entre la Permanence du gouvernement et le Comité de gestion des fonds publics chez les entreprises, avec la participation de dirigeants des ministères, secteurs et de 19 groupes et compagnies générales relevant du comité.

Le chef du gouvernement a souligné le rôle du comité et la nécessité de l’aider pour qu’il puisse opérer plus efficacement dans le futur. Le 30 septembre 2018, le comité a vu le jour selon une décision du gouvernement. Sa naissance a pour but de séparer la fonction de gestion étatique à celle de représentant du propriétaire de fonds publics chez les entreprises, a-t-il rappelé.

Il a demandé au comité de régler immédiatement deux questions urgentes : résoudre les difficultés et relever les obstacles rencontrés par les groupes et compagnies générales relevant du comité ; perfectionner l’organisation et améliorer l’efficacité des activités du comité. Il a souligné le rôle de l’économie publique, des entreprises publiques, dont 19 groupes et compagnies générales mentionnées qui disposent d’un fonds total de 2,3 millions de milliards de dongs (environ 87 milliards de dollars). Ces groupes et compagnies générales sortent de produits importants, contribuent au PIB, à la création d’emploi et à l’augmentation des recettes budgétaires.

Nguyen Xuan Phuc a annoncé présider une conférence sur les entreprises publiques pour dynamiser leurs activités.

Le Premier ministre a demandé à la Commission de gestion des capitaux de l'Etat dans les entreprises de collaborer plus étroitement avec les ministères et organes compétents afin d’accélérer la réalisation de ses missions. Il lui a également ordonné de renforcer la gestion afin d’améliorer la compétitivité des entreprises publiques.

Pour les groupes économiques publics, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’appliquer fortement des technologies modernes dans leurs activités, d’investir dans les secteurs stratégiques tout en intensifiant la supervision et le contrôle afin d’éviter la perte et le gaspillage des capitaux publics.

Le Premier ministre a demandé aux organes compétents de chercher rapidement à lever des obstacles aux activités des entreprises, et d’accélérer l’approbation des projets de restructuration de différents groupes et compagnies publics. -VNA