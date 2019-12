Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a insisté sur le rôle particulièrement important des forces de sécurité publique et leurs contributions aux réalisations du pays en 2019.

Le chef du gouvernement a participé, mardi 24 décembre à Hanoï, à la 75e conférence nationale des forces de sécurité publique, organisée pour dresser le bilan de travail de 2019 et lancer les tâches et missions de 2020.

Lors de cet événement, le Premier ministre a loué le courage et les sacrifices de nombreux membres des forces de sécurité publique pour accomplir leurs missions en 2019, contribuer à la défense de la sécurité nationale et de l’ordre social.

Soulignant la direction absolue et directe du Parti pour les forces de sécurité publique, Nguyen Xuan Phuc leur a demandé d’observer rigoureusement les préconisations du Parti sur la sécurité et l’ordre social, les résolutions du Comité central sur l’édification et le réajustement du Parti. Il leur a également ordonné de s’intéresser au développement du personnel pour assurer les compétences et la fiabilité des cadres, de renforcer les contrôles et la supervision pour renforcer la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, de sanctionner sévèrement les particuliers et les collectifs ayant commis des infractions.

Le Premier ministre a en outre insisté sur la mission de garantir la sécurité des congrès des organisations du Parti de tous échelons pour s’orienter vers le 13e Congrès national du Parti, ainsi que la sécurité des conférences de l’ASEAN en 2020… De plus, il a appelé les forces de sécurité publique à développer leur rôle dans l’élaboration des politiques, des programmes et projets sur la sécurité et l’ordre social.

Selon un rapport présenté lors de la conférence par le vice-ministre de la Sécurité publique, Bui Van Nam, en 2019, les forces de sécurité publique ont continué d’assurer la sécurité des personnalités et des événements importants, dont le 2e Sommet entre les Etats-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) tenu en février à Hanoï. Nombre d’opérations ont été lancées pour lutter contre la criminalité. Résultat : 2.245 bandes et groupes criminels ont été démantelés, plus de 40.700 affaires d’infractions pénales ont été résolues, outre près de 300 affaires de corruption et 1.700 affaires de conrebande… Plus de 35.000 criminels de drogue ont été arrêtés. La police a également saisi près de 1.500 kg d’héroïne, plus de 5.500 kg et près d’un million de comprimés de drogues de synthèse…-VNA